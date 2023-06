Picchia e rapina una prostituta 18enne | poi sparisce tra i boschi per sfuggire ai carabinieri | arrestato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Il 30 aprile hato una giovanedi origini romene di 18 anni. Dopo averla scaraventata per terra e bloccata per i polsi si è accanito su di lei con schiaffi in pieno volto e calci sul ventre. Il responsabile, un 38enne di origini marocchine, è statodaidella Stazione di Besana in Brianza (Monza). Le indagini condotte dai militari hanno permesso di ricostruire l’accaduto: la notte del 30 aprile, attorno alle 2 l’uomo, residente a Milano ma domiciliato in vari comuni del lecchese, raggiunge con la sua Volkswagen Golf una strada del comasco al confine con Lentate sul Seveso. Una volta salita in auto, lasi accorge immediatamente che c’è qualcosa di sospetto: il 38enne infatti parte seguendo un itinerario troppo isolato, e per questo la giovane, che non si ...