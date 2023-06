Perelman | il genio-barbone di San Pietroburgo che ha rifiutato il Nobel

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 4 giugno 2023) Identico a un personaggio della Sandi Dostojevski, veste in maniera trascurata, vive appartato simile a un eremita e si nutre essenzialmente di pane nero e acqua. Non ama parlare con nessuno, non intrattiene rapporti con la gente e fa di tutto per evitare i vicini di casa per i quali è un essere indecifrabile, un alieno. Nel 2006hala Medaglia Fields, l’equivalente del Premioper i matematiciSembra il ritratto di un, uno di quei tanti disadattati costretti da ragioni insondabili a vivere ai margini. E invece, con ogni probabilità, stiamo parlando del più grandedella matematica dei nostri tempi: il suo nome è Grigory Yakovlevich. Nonostante la folta barba che orna il suo viso e lo fa apparire molto più ...