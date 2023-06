Perché gli “economisti in carriera” scelgono lo statalismo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 4 giugno 2023) Pullulano i festival dell’economia in cui si esibiscono schiere diintenti a dimostrare tesi prestabilite che consentano di consolidare le loro carriere, avendo cura di non scontentare chi quelle carriere può contribuire ad agevolare. Si attacca l’asino dove vuole il medesimo, in modo che le consolidate teorie stataliste consentano di progredire al servizio dell’apparato, citando, in primo luogo, i grandile cui teorie hanno provocato i più grandi errori e orrori nella storia dell’economia (vedasi, ad esempio, Marx e Keynes, con relativi codazzi). Nel suo formidabile libro Maledetti– Le idiozie di una scienza inesistente (Rizzoli, 1996), Sergio Ricossa smaschera una prassi consolidata mettendo in luce il diffuso opportunismo di molti “in”: “Nella ...