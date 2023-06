Perché Che tempo che fa stasera non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di domenica 4 giugno 2023)oggi – domenica 4 giugno 2023 – Cheche fa non va insu Rai 3? Il talk condotto da Fabio Fazio non va insemplicementedomenica scorsa è stata trasmessa l’ultima puntata della stagione 2022-2023. Ma non solo: si è trattata anche dell’ultima puntata su Rai 3 dato che, come noto, dal prossimo anno il programma di Fabio Fazio andrà insul NOVE. Quando? Una data non è stata ufficializzata, ma non sarà prima del prossimo settembre/ottobre. Streaming e tv Abbiamo vistoCheche fa– 4 giugno 2023 – non va in, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso la domenica sera su Rai 3 a partire ...