Per Taiwan non rinunceremo alla forza La minaccia della Cina

(Di domenica 4 giugno 2023) Il ministroDifesa cinese, Li Shangfu, ha assicurato in un forum sulla sicurezza a Singapore che il suo Paese «non promette di rinunciare» per prendere, dopo le nuove tensioni con gli Stati Uniti sull'isola autonoma. «è al centro degli interessi. È una questione interna e indiscutibile. Spettadecidere come risolverla», ha detto Li durante un discorso allo Shangri-La Dialogue, il più importante forum annuale sulla sicurezza in Asia, a cui partecipa anche il suo omologo americano, Lloyd Austin. I commenti di Li giungono tra nuove tensioni nello Stretto die dopo le parole di Austin il giorno prima nello stesso forum, dove aveva sottolineato che gli Stati Uniti, ...

... ci impegneremo affinché sia pacifica ma non promettiamo di rinunciare all'uso della forza" La Cina mette in guardia gli Stati Uniti contro una possibile interferenzaquanto riguarda. Ad ......sfiorato la collisione con il cacciatorpediniere americano Uss Chung - Hoon nello Stretto di. Sono stati gli americani, via radio, ad avvertire la nave cinese di cambiare rottaevitare di ..... 'No a qualsiasi interferenza' Non s'arrestano le tensioni tra Cina e Stati Unit i: due navi miltiari sono arrivate pericolosamente a un passo dalla collisione nello Stretto di, evitata...

Il braccio di ferro nello Stretto di Taiwan AGI - Agenzia Italia

