Pentathlon Moderno | World Cup 2023 | Cicinelli ottavo nella finale di Ankara

(Di domenica 4 giugno 2023) Si è disputata in notturna lamaschile ad, valevole per laCupdi, inizialmente posticipata per maltempo. Per i colori azzurri è arrivato unposto firmato da Matteo, che ha disputato una prova molto positiva e ha chiuso tra i primi 10 con 1462 punti. Il pass olimpico è andato invece all’egiziano Mohanad Shaban, capace di superare proprio nelil campione olimpico Joseph Choong (1494), scivolato a un passo dalla fina per via del terreno bagnato dalla pioggia. A completare il podio invece il messicano Emiliano Hernandez (1476). “Sono soddisfatto del risultato vista la complessità della gara, peccato per la prova di tiro che l’ha sporcato, altrimenti avrei davvero potuto ...

ROMA " Elena Micheli (Carabinieri) ha vinto la finale della World Cup 2023 di, ad Ankara, in Turchia, conquistando così la prima carta olimpica azzurra per Parigi 2024. La Micheli, campionessa del mondo in carica e protagonista di una splendida gara, ha ...Una grandissima Elena Micheli ha ottenuto la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, grazie alla vittoria nelle finali della Coppa del Mondo diad Ankara. Un risultato incredibile, in una giornata che ha visto anche il quarto posto di un'altra azzurra, Alice Sotero. ' E' un' emozione indescrivibile, l'anno scorso avevo ...Un trionfo che vale doppio, per . L'azzurra ha vinto la finale di Coppa del Mondo die ha conquistato anche la prima carta olimpica in vista di 2024 per l' in questa disciplina. La 24enne atleta romana dell'Arma dei Carabinieri, campionessa del mondo in carica, ha concluso la ...

Pentathlon moderno: Micheli vince la Coppa del mondo e va a Parigi 2024 Virgilio Sport

Matteo Cicinelli (Carabinieri) non riesce ad emulare Elena Micheli nella prova individuale maschile delle Finali di Coppa del Mondo 2023 di pentathlon moderno, in corso ad Ankara, in Turchia: l'azzurr ...Garrisce il tricolore ad Ankara, in Turchia, sede delle Finali della Coppa del Mondo 2023 di pentathlon moderno: la campionessa del mondo in carica Elena Micheli (Carabinieri) conquista la gara femmin ...