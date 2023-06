Pedalando verso il cielo fino ad abbracciare Mary | “Una giornata dedicata al nostro angelo” Foto

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: 2 minutiQuanta forza e quanto amore ha nel proprio cuore un papà che nella prima calda domenica di inizio giugno si mette maglietta e pantaloncini e sale in bici per percorrere un tracciato che da Monteflacione lo porterà fin su da Padre Pio, a Pietrelcina. Quel papà si chiama Giuseppe Cutillo e il viaggio sulle due ruote l'ha dedicato, insieme a tante altre persone che hanno pedalato con lui, alla sua Maria Antonietta, scomparsa tragicamente esattamente un mese fa. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Ads Pirati in Bike e, considerata la grande partecipazione e soprattutto la grande emozione della, farà il modo che l'apputamento diventi fisso ogni anno, sempre e soltanto nel ricordo di MariaAntonietta. Alla partenza a Montefalcione, una tappa al cimitero per salutare, poi il tragitto che ha portato i