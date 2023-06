Paura dei clown? I ricercatori approfondiscono le origini della paura

(Di domenica 4 giugno 2023) Siete tra le tante persone che hannodei? Ihanno analizzato a fondo questae hanno scoperto alcune cose interessanti sulle sue. Il team che ha condotto lo studio, pubblicato su Frontiers in Psychology, ha analizzato da vicino ladei, nota come coulrofobia, e ha persino creato un

L'arrestocarabinieri. Nella notte tra mercoledì e giovedì gli agenti del commissariato di San ... Guardando di continuo lo specchietto posteriore, l'uomo alla guida dava l'idea di averedi ...Il Napoli non allenta la sua pressione e, al 70', il neo entrato Gaetano prova a lasciare la sua firma sul match con una conclusione potente indirizzata all'incrociopali, ma Turk si supera in ...'Lui insisteva perché lo facessi entrare a casa, ma io non ho voluto perché avevo(...) non ...La sera dell'omicidio La sera dell'incontro con Giulia Tramontano la 23enne provò a scriverle...

È vero che gli elefanti hanno paura dei topi Kodami

Ancora acqua nella località già flagellata sabato dal maltempo: via Fornace trasformata in un fiume. Vigili del fuoco alle prese con le chiamate dei residenti. Smottamenti a Villa Minozzo e a Ghiardo ...Meteo - Forte maltempo si è abbattuto nelle scorse ore a Poggibonsi, intervenuti i sommozzatori per alcune esondazioni a Badesse: i dettagli ...