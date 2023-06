Patuelli | le imprese non hanno programmato i tassi più alti

... Antonioal a Torino sottolineando la necessità di prevenire i rialzi accantonando utili. "Lenon hanno fatto piani pluriennali con previsione di costi adeguati alla liquidità. Il ...Lo ha dichiarato il presidente di Abi, Antonio, partecipando al festival dell'economia di Torino. ' Il problema è che essendo moltee molti cittadini abituati a tassi a zero non ......che gradualmente aumenta i costi può portare a delle crisi die conseguentemente al deterioramento di parti non trascurabili di credito bancario'. Così il presidente di Abi, Antonio, ...

Banche, allarme di Patuelli: "Tassi troppo alti, rischio crisi imprese" Adnkronos

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - "Le imprese hanno risparmiato prima e pagano di più ora. Non hanno programmato il costo legato a tassi più alti e si rischiano nuove crisi aziendali con un deterioramento di ...In questa edizione: Amante Impagnatiello: abbracciai Giulia, Nato, da 12 giugno colloqui adesione Svezia, Papa: apparizioni mariane Non sempre vere, Berlusconi: in Ue bisogna cambiare, Patuelli: tass ...