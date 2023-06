(Di domenica 4 giugno 2023) Tragedia al, dove unsignore si è spento per un. Al momento del decesso, probabilmente dovuto a un arresto cardiaco, l’uomo era impegnato a camminare lungo piazza di Monte Gennaro, a pochi passi da via della Bufalotta. Inutili i soccorsi sul posto, che hanno potuto constatare solamente la morte dell’nonnino sul manto stradale. Ildell’alEra uscito dopo pranzo da casa, probabilmente per digerire e sgranchirsi le gambe.a pochi passi da via della Bufalotta, un forte dolore al petto. Unche ha praticamentenel giro di pochi secondi quella persona, risultato essere unottant’anni. Il forte ...

Passeggiata fatale a Roma, anziano stroncato da un malore mentre camminava al Tufello Il Corriere della Città

Tragedia al Tufello, dove un anziano signore si è spento per un malore. Al momento del decesso, probabilmente dovuto a un arresto cardiaco, l'uomo era impegnato a camminare lungo piazza di Monte Genna ...