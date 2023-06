"Parlare di perdono è troppo prematuro in questo momento. Il perdono è un cammino che richiede tempo, penso che se ne parlerà molto al di là nel tempo": lo ha detto ildidon Sergio Grimoldi parlando con i giornalisti dopo la messa stamattina durante la quale nella preghiera dei fedeli è stato dedicato un ricordo a Giulia Tramontano, la ventinovenne ...Al rito dovrebbe partecipare anche la sindaca di, Magda Beretta. Si attende che venga ... "Prepareremo le esequie e anche - dice il- una manifestazione con un momento di solidarietà e di ......Alessandro Impagnatiello a(Milano) . Dovrebbe invece essere cancellata la festa patronale, già abbondantemente ridimensionata. Questa l'intenzione di don Salvatore Coviello, ildi ...

Parroco di Senago, è prematuro parlare ora di perdono - Cronaca Agenzia ANSA

"Quello che è accaduto a Giulia non è umano ma vorrei lanciare un messaggio di speranza in questa tragedia, vorrei che le donne capissero che la violenza non è mai amore, forse Giulia non ha avuto il ...