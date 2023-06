Parolo | «Inter pronta per Istanbul Brozovic e Lukaku in panchina»

(Di domenica 4 giugno 2023) Marcoha commentato la vittoria dell’sul Torino all’ultima giornata di campionato con Dazn. Ovviamente il pensiero è fisso sulla finale di Champions League. PARTITA – Marcoè sicuro: «Il primo tempo, nei primi 60 minuti ha giocato molto meglio l’. Dopo il Torino è venuto fuori, forse infatti meritava qualcosa di più. L’ha vinto ancora, continua la striscia positiva tolta la sconfitta di Napoli ed è assolutamente. Oggi hanno giocato tutti titolari: Lautaro prima, Barella, Gosens. Tutti hanno accumulato minuti per tenere il ritmo partita. Il Toro meritava il pari, Cordaz ha salvato. Dzeko gli dà una garanzia in finale, lo stesso Mkhitaryan se si allenerà con la squadra sarà titolare. Un giocatore intelligente che fa la doppia fase, ...

Chi avrà la meglio SABATO 3 GIUGNO 2023 ore 18:30 Serie A 38a Giornata: Torino vs(diretta ... Federica Zille Prepartita dalle ore 17:45 in Tutti Bravi dal Divano con: Marco Russo, Marco, ...... Spalletti si prende un anno sabbatico, De Laurentiis non libera Giuntoli Lautaro, perché l'... Telecronisti DAZN per il match La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Pardo -. ......parole dell'ex centrocampista Marcoa margine del torneo benefico 'PadelMania' al Porto Turistico di Pescara sui campi del centro sportivo del presidente Sebastiani e di Gigi Di Biagio: '...

Parolo: "Inter La più adatta a battere il City" La Gazzetta dello Sport

“Bentornata LuLa nel momento migliore dell’anno”. Ecco il commento sulle colonne di Libero dopo la vittoria di ieri dell’Inter per 3-2 contro l’Atalanta nella penultima giornata di Serie A. “Nell’anna ...Marco Parolo ragiona in ottica Champions League. L'Inter può insidiare il Manchester City, il momento di forma è eccellente.