(Di domenica 4 giugno 2023) Lainporta lo stato della rivolta zapatista ai livelli preoccupanti del nord del Messico. Pochi giorni fa il collettivo di appoggio all’Ezln, Llegó la Hora, ha denunciato first appeared on il manifesto.

...progetto di autonomia nei suoi territori cercando di evitare scontri violenti cone ... Il primo per aver coperto la crescita di gruppiche hanno trasformato il Chiapas da uno ...... le forzedi supporto rapido (RSF) sembrano in vantaggio controllando sempre più il ...è successo in Etiopia dove si è consumato un genocidio in Tigray che non è stato fermato e i...... dal narcotraffico e dagli altri gruppi. Questi gruppi hanno trovato terreno fertile per ... sottoposti anche alle violenze dei gruppi armati. Inoltre, da ormai più di un anno la ...

Paramilitari e criminali, mai tanta violenza contro il Chiapas Il Manifesto

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...La ‘ndrangheta domina la scena mondiale del traffico di cocaina e i clan sono diventati i migliori clienti dei narcos ...