(Di domenica 4 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ho rivolto la mia preghiera per l’incidente ferrovisario avvenuto due giorni fa in. Sono vicino ai feriti e ai familiari delle”. Lo ha dettoFrancesco al termine dell’Angelus a Piazza San Pietro. Il Santo Padre ha quindi affidato alla Madonna la “cara e martoriata Ucraina, flagellata dalla guerra”. Bergoglio ha infine invitato i fedeli che affollavano la piazza a “non dimenticare di pregare per me”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ROMA " "Ho rivolto la mia preghiera per l'incidente ferrovisario avvenuto due giorni fa in India. Sono vicino ai feriti e ai familiari delle vittime". Lo ha dettoFrancesco al termine dell'Angelus a Piazza San Pietro. Il Santo Padre ha quindi affidato alla Madonna la "cara e martoriata Ucraina, flagellata dalla guerra". Bergoglio ha infine invitato i ...ROMA - "Ho rivolto la mia preghiera per l'incidente ferrovisario avvenuto due giorni fa in India. Sono vicino ai feriti e ai familiari delle vittime". Lo ha dettoFrancesco al termine dell'Angelus a Piazza San Pietro. Il Santo Padre ha quindi affidato alla Madonna la "cara e martoriata Ucraina, flagellata dalla guerra". Bergoglio ha infine invitato i ...... "Batti un colpo" 'Ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, tiè invivibile così mia mamma piange, mio fratello e Luciano pure, ti. Siamo al 4 giorno oggi, finiscila con ...

Papa “Prego per le vittime dell'incidente ferroviario in India ... Il Denaro

ROMA (ITALPRESS) - "Ho rivolto la mia preghiera per l'incidente ferrovisario avvenuto due giorni fa in India. Sono vicino ai feriti e ai familiari delle vittime". Lo ha detto Papa Francesco al termine ...“Sappiamo come il Santo Padre sia attento a quelle che lui chiama le periferie. La sua presenza al nostro fianco è...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti ris ...