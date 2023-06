Papa Francesco | “Le apparizioni della Madonna non sempre sono vere”

(Di domenica 4 giugno 2023) "Ciimmaginiche, ma mai laha attirato a sé" Le? “Non cercare lì, perché quello è uno strumentodevozione mariana che nonè vero. A volteimmaginipersona. Ciimmaginiche, ma mai laha attirato a sé. A me lapiace vederla col dito verso l’alto, che indica Gesù”. Lo ha osservato ilintervenendo negli studi Rai di ‘A sua immagine’. Parole chiare che fanno venire in mente le presunte ...

... perché attingono ad un linguaggio diventato iconico (magicamente anche per i più giovani), come il citofono, Peo Pericoli ieri Mago Forest oggi, le rubriche dei personaggi "Paolantoni che ...'Sono ancora vivo'. Cosìha risposto, durante lo speciale di A Sua immagine 'La forza della vita', all'atleta di origine nigeriana Fausto Desalu , 29 anni, campione olimpico della staffetta con l'Italia, che in ...Non va bene sia nella persona devota sia nelle persone che la portano avanti", ha detto il. "A volte - ha osservato il Pontefice - ci sono state apparizioni vere della Madonna, ma sempre con lei ...

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...«Non sempre le apparizioni della Madonna sono vere». Così Papa Francesco nella prima intervista di un pontefice negli studi Rai di Saxa Rubra risponde alla conduttrice di A Sua Immagine Lorena Bianche ...