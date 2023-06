Paolo Bonolis e l’addio alla tv | “Lavorerò ancora per poco”

(Di domenica 4 giugno 2023) (Adnkronos) – “Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorarepertempo. Voglio dedicarmimia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione”.si esprime così nel suo intervento al Festival della tv di Dogliani. “Non ho mai avuto paura di fare quello che volevo in televisione. Non bisogna pensare a quello che la gente vuole vedere, bisogna partire da quello che si vuole raccontare. Di sicuro è qualcosa di nuovo, perché siamo tutti pezzi unici: se camminiamo sui sentieri degli altri, diventiamo automi. Ognuno di noi è un pezzo irripetibile, dobbiamo avere il coraggio di raccontare quello che siamo, anche in tv. Io l’ho fatto: a volte è piaciuto, a volte è piaciuto di più, raramente è piaciuto meno”, dice. L'articolo proviene da Italia Sera.

