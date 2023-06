Paola Saulino ' sfila' in body painting fuori dallo stadio

ha tenuto fede alla 'promessa' fatta, in caso di scudetto. Detto fatto. L'influencer ha sfilato senza vestiti ma in body painting a Fuorigrotta, nei pressi dello stadio, per festeggiare ...sfila senza vestiti per lo scudetto del Napoli . In occasione dell'ultima partita, quella dove il Napoli festeggia ancora lo scudetto domenica allo Stadio Diego Armando Maradona contro ...Lo aveva promesso e così è stato:, modella, influencer e stella di onlyfans, ha sfilato senza veli all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona prima di Napoli - Sampdoria , ultima giornata di questo campionato, per ...

Paola Saulino nuda davanti allo stadio prima di Napoli-Sampdoria ilmattino.it

Paola Saulino mantiene la promessa e sfila nuda davanti allo stadio Armando Maradona prima di Napoli-Sampdoria ...Lo aveva promesso e così è stato: Paola Saulino, modella, influencer e stella di onlyfans, ha sfilato senza veli all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona prima ...