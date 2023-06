Pagelle Udinese-Juventus 0-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 4 giugno 2023) Lee ildi0-1, match valevole per la trentottesima e ultima giornata della. Alla Dacia Arena gli uomini di Allegri conquistano i tre punti, ma chiudono comunque la stagione al settimo posto viste le contemporanee vittorie di Atalanta e Roma. A decidere la partita il gol di Federico Chiesa al 68?, dopo che nel primo tempo Bonucci aveva colpito la traversa. Conclusione del campionato amara per l’di Sottil, che chiude con quattro sconfitte consecutive. Di seguito ie ildell’incontro. Le: Silvestri 6.5, Abankwah 6 (59? Cocetta 6), Perez 7, Guessand 6 (80? Buta sv); Pereyra 5.5, Samardzic 5.5, ...

Leonardo Bonucci © LaPresseLedi- Juventus: reti bianche alla Dacia ArenaUDINESE Silvestri 6,5Abankwah 6Perez 6Guessand 5,5Pereyra 6Samardzic 6Walace 6,5Lovric 6,5Udogie 6Thauvin ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23:- Juve Ledei protagonisti del match trae Juve, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Danilo, Chiesa, Perez FLOP: Abankwah, Cuadrado ...Sampdoria - Atalanta - Monza, Lecce - Bologna e- Juventus anche sui canali Sky. PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - ARBITRI -- PRONOSTICI Venerdì 2 giugno 2023 20.30 ...

Pagelle Udinese Juve: riecco il vero Chiesa, Cuadrado soffre VOTI Juventus News 24

Il sito Juvenews.eu di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei ...La squadra bianconera nonostante la grande fatica e il turnover totale mette in difficoltà la Vecchia Signora. Ecco tutti i voti assegnati ...