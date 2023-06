Pagelle Milan-Verona 3-1 | Leao festeggia il rinnovo Brahim | buona l’ultima

Il prossimoparte da lui, dai suoi piedi. Non può essere altrimenti. Quando vuole è fenomenale GIROUD 6,5 Rete numero 13 in campionato, la 18esima in questa sua stagione da record. Dagli undici ......) Empoli - Lazio (- tabellino ) Domenica 4 giugno 18.30 Napoli - Sampdoria (- tabellino ) 21.00 Atalanta - Monza (- tabellino ) Lecce - Bologna (- tabellino )- ...(4 - 3 - 3): Longoni 7, Cappelletti 8.5 (34' st Melchionda sv), Perera 7.5 (34' st Eberini sv)...

Pagelle Milan-Verona 1-1: Leao festeggia il rinnovo. Brahim, buona l’ultima Pianeta Milan

Questa sera il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo contro l'Hellas Verona, nell'ultimo match della stagione sportiva 2022-23.MAIGNAN 6 L’ultima della stagione la vive come se fosse la prima: sempre pronto, sempre da difensore aggiunto. La sua uscita con i piedi salva porta e risultato. Ma dura fino alla ...