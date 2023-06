Pagelle Juventus-Roma 1-0 | voti e tabellino finale Coppa Italia Primavera 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) Latrionfa in inale diFemminile. All’Arechi di Salerno la squadra bianconera ha battuto 1-0 lagrazie ad un gol di Barbara Bonansea. “Insieme raggiungiamo gli obiettivi, ce lo siamo dette, non è stato un anno facile ma ce l’abbiamo fatta”, le parole dell’attaccante dellache regala al suo club la terzagrazie ad un gran colpo di testa nei minuti di recupero. Lasfiora il vantaggio con Giugliano nel, ma alla fine deve arrendersi alla giocata della campionessa bianconera. La, campione d’, non riesce a conquistare il secondo titolo stagionale.(4-3-3): ...