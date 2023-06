Pagelle GP Spagna F1 2023 | Max Verstappen da 10 | Ferrari sempre più insufficiente

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Il GP di, ottavo round del Mondialedi F1, è già nell’album dei ricordi. Sulla tecnica pista catalana abbiamo assistito a una gara che ha dato dei responsi molto chiari e non resta che valutare quelli che sono i giudizi emessi nel round iberico. Di seguito leGPF1MAX(RED BULL) 10 – Hattrick per Mad Max e sono 40 affermazioni, a -1 da Ayrton Senna. Del resto, il rendimento è degno di quella stirpe di piloti speciali e in un weekend di non semplice lettura lui vince con irrisoria facilità, facendo una differenza imbarazzante rispetto a tutti, compagno di squadra in primis. Siamo costretti a ripeterci, non è in discussione sesarà campione del mondo, ma la domanda vera è: quando lo sarà ...