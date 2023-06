Pagelle Atalanta-Monza 5-2 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) 5-2 ale l’è quinta nella classifica finale della, conquistando un posto in Europa League per la prossima stagione. Partita bellissima e in cui a fare la voce grossa è stato Koopmeiners, autore di una straordinaria tripletta. I brianzoli chiudono undicesimi a quota 52, i bergamaschi concludono l’annata con 64 punti. Di seguito lee ildi questo match, valido per la 38esima giornata. LE: Sportiello 6 (dall’87’ Rossi sv), Toloi 6, Djimsiti 6, Scalvini 6.5 (dal 60? Okoli 6), Zappacosta 7, De Roon 6.5, Ederson 6.5 (dall’87’ De Nipoti sv), Maehle 7.5, Pasalic 6 (dal 60? Lookman 6), Koopmeiners 9, Hojlund 7 (dall’83’ Muriel 7). Allenatore: Gasperini ...