Pa | tra 10 anni arriverà una grande rivoluzione

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo il calo registrato nel 2021, alla fine del 2022 il numero dei dipendenti pubblici in Italia è tornato a crescere, raggiungendo 3.266.180 unità, il valore più alto degli ultimi dieci, con un aumento del 0,8% rispetto all’anno precedente. Al 31 dicembre 2021, i dipendenti pubblici erano 3.239.000 e circa 178.000 nuove assunzioni hanno compensato l’uscita di 184.000 persone. Le stime della Ragioneria dello Stato per il 2022 mostrano segnali più ottimistici, indicando un incremento di circa 27.000 unità, portando il totale a 3.266.180 persone. I dati del Forum Pa 2023 Questi dati emergono dall’indagine sul Lavoro pubblico realizzata da Fpa, una società del Gruppo Digital360, presentata questa mattina durante il Forum Pa 2023 “Ripartiamo dalle Persone”, un evento che si svolge dal giorno odierno fino al 18 maggio presso il Palazzo dei Congressi di Roma. L’aumento ...

