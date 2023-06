Otto feriti in un incidente tra un tir e un furgone in Maremma

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - Un gravenel quale sono rimaste coinvoltepersone si è verificato all'alba di domenica lungo la statale Aurelia in. È avvenuto intorno alle 5,30 in località Fonteblanda, nel comune di Orbetello. A rimanere coinvolti nell'sono stati unsu cui stavano viaggiandopersone di origini straniere che stavano andando a lavorare nei campi ine un Tir. Dellepersone rimaste ferite - e alcune delle quali rimaste intrappolate fra le lamiere del- due sono in gravi condizioni e sono ora ricoverati uno all'ospedale Le Scotte a Siena e una all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i ...

Tre dei 14- due particolarmente gravi - sono stati portati ad Ariano Irpino, tre ad Avellino e gli altria Benevento. Sul posto è intervenuto anche una eliambulanza del 118 che però non ...le persone ferite in totale. Sul posto sono intervenuti l'automedica e la Croce rossa di Orbetello, la Misericordia di Porto Santo Stefano, la Croce rossa e la Misericordia di Grosseto, l'...Quattro civili sono morti e altrisono rimastinei bombardamenti russi di ieri sulla regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione regionale, Pavel Kirilenko, come ...

Maxi incidente sull’Aurelia, scontro Tir-furgone. Otto feriti, 2 sono gravi, trasportati in elicottero a Siena La Stampa

I feriti sono lavoratori diretti nei campi, due sono in gravi condizioni. La Via Aurelia interrotta all'altezza di Fonteblanda ...Otto persone sono rimaste ferite in un incidente lungo l'Aurelia, all'altezza della frazione Fonteblanda, nel comune di Orbetello.