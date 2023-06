(Di domenica 4 giugno 2023) Terribiledi oggi, 4 giugno, aPonente, in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni. A scontrarsi un’e una, pochi minuti dopo le 4:30. L’urto tra i due mezzi è stato violentissimo, tanto da non lasciare scampo alsul colpo.mortale ain via Guido Vincon L’e lasi sono scontrate frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento. Il fragore dell’è stato fortissimo, tanto da far sobbalzare alcuni residenti, che hanno chiamato i soccorsi, facendo diverse chiamate al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di salvare il ...

L'auto e la moto si sono scontrate frontalmente , per cause ancora in fase di accertamento. Il fragore dell'incidente è stato fortissimo, tanto da far sobbalzare alcuni residenti, che hanno chiamato i ...Fu. Non lo accettavo. All'inizio non sai dove sbattere la testa, fai tanti errori. L'amore per i tuoi figli ti fa scalare le montagne. Ma devi anche avere la fortuna di trovare centri e ...L'auto e la moto si sono scontrate frontalmente , per cause ancora in fase di accertamento. Il fragore dell'incidente è stato fortissimo, tanto da far sobbalzare alcuni residenti, che hanno chiamato i ...

Ostia, tremendo incidente nella notte tra auto e moto: morto centauro (FOTO) Il Corriere della Città

Terribile incidente nella notte di oggi, 4 giugno, a Ostia Ponente, in via Guido Vincon. A scontrarsi un’auto e una moto, poco dopo le 4:20. L’urto tra i due mezzi è stato violentissimo, tanto da non ...Tragedia sfiorata questa mattina a Ostia, dove un incidente stradale stava per diventare un investimento mortale. È successo all’ora di pranzo di oggi, 27 maggio, intorno alle ore 13:00, sul Lungomare ...