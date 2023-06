Osimhen | «Il mio futuro? È il presidente che deve decidere Io seguirò il flow»

'Non so cosa deciderà il presidente per ilfuturo. Io amo Napoli e i napoletani. Non so cosa accadrà, accetterò tutto quello che verrà deciso '. Victornon si sbilancia, il capocannoniere del campionato appena concluso è ambito ...... " Mi sento di ringraziare il mister a nomee di tutta la squadra. Prima di venire allo stadio ... Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas,, ...' Ilviaggio a Buenos Aires è dovuto per ringraziare chi ha dato molto alNapoli e ha fatto ... Ora, nel segno di Spalletti e cone Kvaratskhelia protagonisti, il terzo titolo Da allora ...

Napoli-Sampdoria 2-0, Osimhen: "Vincere lo Scudetto il mio ... Footballnews24.it

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e capocannoniere della Lega Serie A, è intervenuto nel post partita di Dazn per parlare della partita Napoli-Sampdoria. “Vittoria del titolo di capocannoniere Qu ...«Non so cosa deciderà il presidente per il mio futuro. Io amo Napoli e i napoletani. Non so cosa accadrà, accetterò tutto quello che verrà deciso». Victor Osimhen non si sbilancia, il capocannoniere ...