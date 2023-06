Osimhen | “Felice e motivato in vista della prossima stagione Seguirò De Laurentiis”

(Di domenica 4 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Ciro Ferrara ha consegnato a Victoril titolo di miglior attaccante del campionato22-23. Dopo aver ritirato il riconoscimento l’attaccante nigeriano ha parlato ai microfoni di Dazn, queste le sue dichiarazioni: “Sonodi questo premio, abbiamo avuto unabrillante. E’ una grande sensazione aver vinto questo premio. Lo è di più la vittoria dello Scudetto che è la cosa più importantemia carriera. Sono contento di essere anche il capocannoniere. Sonoper questa, voglio festeggiare con i tifosi”. “E’ stata unaeccezionale, di certo una delle migliorimia carriera – continua– Non è finita ...

ha consegnato i riconoscimenti a Kim Min - Jae, miglior difensore della serie A, Victor, ...mio viaggio a Buenos Aires è dovuto per ringraziare chi ha dato molto al mio Napoli e ha fatto...Dopo la vittoria contro la Sampdoria, il giocatore del Napoli Victorha parlato ai microfoni di Dazn. 'Sonoe motivato'. L'anno prossimo il presidente De Laurentiis ha detto che può vincere la Champions. Un sogno o possibile 'Tutto è possibile, anche ...... ma sonoe motivato per quello che verrà". Il presidente De Laurentiis ha detto che l'anno prossimo può vincere la Champions. E' un sogno o una cosa possibile: "Tutto è possibile, ...

Festa Scudetto per il Napoli, che ha battuto la Sampdoria 2-0 nell'ultima giornata di campionato. È anche l'ultima partita da allenatore del Napoli per Luciano Spalletti. Queste le sue parole a DAZN d ...Nella ripresa il Napoli preme il piede sull'acceleratore e, al 62', Murru investe Osimhen in area blucerchiata