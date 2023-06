Osimhen è il capocannoniere della serie A con 26 gol

(Di domenica 4 giugno 2023) Con il gol su rigore per il Napoli contro la Sampdoria, Victorchiude la stagione a quota 26 gol in campionato, diventandoA, davanti all'interista Lautaro Martinez ...

UFFICIALE - Osimhen capocannoniere Serie A 2022/23! Lautaro resta a secco e a -4 Tutto Napoli

Con il gol su rigore, invece, Victor Osimhen chiude la stagione a quota 26 gol in campionato, diventando capocannoniere della Serie A, davanti all'interista Lautaro Martinez a quota 21 gol.Napoli-Sampdoria 2-0 Marcatori : 19'st Osimhen (rig), 40'st Simeone. NAPOLI (4-3-3) : Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Ostigard 6.5, Mario Rui 6.5 (32'st ...