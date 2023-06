Ordine d’arrivo F1 | GP Spagna 2023 | Verstappen vince | debacle Ferrari Sainz 5° | Leclerc fuori dai punti

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di, settima tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito del Montmelò a Barcellona. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto lungo i 66 giri sul tracciato iberico per la conquista dell’ambita vittoria nella classica europea, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i. Maxha vinto il GP di, dominando la gara dal primo all’ultimo giro. Gran Premio impeccabile per il Campione del Mondo, che si conferma insuperabile e imbattibile al volante della sua Red Bull. L’olandese è scattato dalla pole position, ha chiuso la porta su Carlose poi ha dato vito a un assolo encomiabile, che vale un ulteriore allungo in testa alla classifica generale e che lo avvicina ulteriormente alla ...