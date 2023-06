(Di domenica 4 giugno 2023). Senza sosta iantidroga dei. A finire inin diverse circostanze, e in altrettanti diversificati quartieri della città, 14, tutte gravemente indiziate del reato di detenzione edi sostanze stupefacenti. Tante le verifiche effettuate dai militari, di seguito il dettaglio delle operazioni. Mercato della droga nel Centro Storico di Palestrina, arrestato pusher 22enne: in casa teneva metanfetamina e cocainaantidroga dei, arrestate 4a To Bella Monaca Nel corso di alcune attività antidroga nelle piazze didi via dell’Archeologia e di P.F. Quaglia, idella Stazione di Tor Bella Monaca hanno arrestato 3 ...

Mercato della droga nel Centro Storico di Palestrina, arrestato pusher 22enne: in casa teneva metanfetamina e cocaina Controlli antidroga dei carabinieri, arrestate 4 persone a To Bella Monaca Nel ...... fa il punto sulla lungadi proteste che da mesi scuote la Repubblica islamica. La protesta ... L'hijab in fiamme, il taglio dei capelli, gli- 20000 circa in soli 7 mesi - le condanne a ...... spesso assumendo contorni misogini e violenti (Tate è attualmente aglidomiciliari con l'... E proprio perché questa quartaè nata in questi spazi, trainata dalla cultura pop, è bene ...

Ondata di arresti per spaccio a Roma: controlli a tappeto dei carabinieri, in manette 14 persone Il Corriere della Città

Roma. Senza sosta i controlli antidroga dei carabinieri. A finire in manette in diverse circostanze, e in altrettanti diversificati quartieri della città, 14 persone, tutte gravemente indiziate del re ...Il Vallo di Diano continua ad essere teatro di furti di tabacchi, e l'ultimo episodio si è verificato a Sala Consilina, precisamente in un mini market situato nella località di Sant'Anna.