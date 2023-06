Oggi sciopero nazionale nel trasporto aereo Linea ferroviaria Potenza-Metaponto interrotta fino a martedì

(Di domenica 4 giugno 2023) Fasce di tutela fra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21.nel, è il rinvio di quello che era stato proclamato per le scorse settimane e rinviato per l’alluvione in Emilia-Romagna. Ita ha già cancellato 116 voli e l’agitazione, proclamata da sindacati confederali ed autonomi, riguarda anche altre compagnie. Naturalmente sono coinvolti anche gli scali pugliesi. Dagli aerei ai treni: Campomaggiore-Salandra,danneggiata a causa dei nubifragi dei giorni scorsi.che sarà nuovamente disponibile. Servizio sostitutivo con autobus. Il disagio riguarda anche la tratta da e verso Taranto. L'articolo ...

La protesta dei facchini e degli autisti in appalto di Mondo Convenienza, già da cinque giorni innel magazzino di Campi Bisenzio (Firenze), in via Gattinella, è stata portataanche al punto vendita di via dei Confini a Prato. "Basta con il sistema degli appalti dietro cui si ...Sempre per domenica 4 giugno sono previste anche due azioni dia livello locale indette ... LAB24 Il prezzo della benzinain tutta Italia Scopri di più ......degli anarchici che dopo la manifestazione di sabato scorso davanti al carcere di Marassi... per […] Attualitàgenerale per venerdì 25 Ottobre Posted on 17 Ottobre 2019 16 Ottobre ...

Il doppio sciopero Atm: quello di una settimana e quello 'classico' (metro e bus a rischio) MilanoToday.it

Fasce di tutela fra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Sciopero nazionale nel trasporto aereo oggi, è il rinvio di quello che era stato proclamato per le scorse settimane e rinviato per l’alluvione in ...Si prevedono ritardi per lo sciopero del settore degli aerei di domenica 4 giugno 2023, ma sono previste anche cancellazioni nelle 24 ore. Domani ci sarà uno sciopero del… Leggi ...