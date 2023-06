(Di domenica 4 giugno 2023)calerà ufficialmente il sipario sullaA 2022-2023 e saranno emessi gli ultimi verdetti stagionali. Va in archivio, quindi, la 121a edizione della massimadelitaliano di calcio (la 91a a girone unico) ma è già tempo di pensare alla prossima. L’edizione 122, infatti,prenderà il via? Rispetto all’annata che andrà a concludersi, la prossima si aprirà con una settimana di ritardo. Si inizierà a fare sul serio, infatti, a partire dal fine settimana del 20 agosto. La conclusione, a sua volta, avverrà in leggero anticipo rispetto a quanto stiamo vedendo ora. L’ultima giornata della prossimaA, infatti, si giocherà nel weekend del 26 maggio. Come consuetudine, vivremo diverse soste per gli impegni della Nazionale impegnata nelle ...

Già allora vi era un duopolio zoppo,vi è un monopolio assoluto ". LA DESTRA SA "GOVERNARE ... Una paura cheper coinvolgere anche temi più condivisi, come l'ambiente".... tredicenne accoltella la sorellina di 14 anni e la riduce in fin di vita Lite tra parenti... risponde senza esitare: 'No, considerando le leggi che ci sono in Italia,mi girerei dall'...... il Pd continua a tutt'ad avere troppe identità, troppe sensibilità, troppe sfumature, troppe ... Conflitto di cui la nuova segretariaper essere, insieme, la vittima e l'espressione. ...

Oggi finisce la Serie A: quando partirà il prossimo campionato Le date e il calendario OA Sport

Il centrocampista del Chelsea, sta disputando un Mondiale Under 20, in Argentina, superlativo. Doppietta al debutto nel 3-2 contro il Brasile, doppietta contro la Repubblica Dominicana e un gol sia co ...Secondo la prima ricostruzione della dinamica, il Flixbus si è trovato di fronte a due auto ferme a causa di un tamponamento e ha sterzato a sinistra per evitare lo scontro, ma è finito nella scarpata ...