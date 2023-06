Nuovo volantino Lidl “Super Offerte” | sconti e promozioni da lunedì 5 giugno 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 giugno 2023) Da domani mattina, lunedì 5 giugno 2023, presso imercatisarà valido il”. Come sempre, tante le nuovee glidisposizione dei clienti della catena, con importantisu prodotti alimentari o per la casa. Di seguito, vi andiamo un po’ a spiegare gli “imperdibili” messi in atto dalmercato per questo mese. Il” dellaArriva l’Estate 2023 e torna la stagione di melone per le tavole degli italiani. Alla, per l’occasione, troveremo il melone retato al prezzo di 1,29 euro al kg (-27% di sconto). Poi, al reparto della macelleria, non ...