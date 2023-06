Nuovo allenatore Napoli | c’è la notizia | “De Laurentiis ha chiamato Mancini”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 4 giugno 2023) Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato una clamorosa indiscrezione sul futuro della panchina del. Per sostituire Luciano Spalletti, desinato a salutare oggi il popolo azzurro al Diego Armando Maradona sollevando lo Scudetto al cielo, il presidente Deè pronto ad un vero e proprio colpo di cinema nel suo stile. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: DeDeha pensato a Robertoe lo ha, lo ha contattato come si dice in questi casi, chiacchierando del più e del meno, chiedendogli intenzioni e programmi e poi del. Il contatto è stabilito, per il momento, eha registrato anche un po’ spiazzato, se vogliamo; ma il profilo è di assoluto ...