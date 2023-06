' Nuovo allenatore del Napoli?' | De Laurentiis ha dato un indizio

(Di domenica 4 giugno 2023) "? Da domani lavoreremo assiduamente per il mese di giugno". Queste le parole di Aurelio Dealla Rai. C'è ancora mistero attorno al nome deldel. Il ...

Da domani lavoreremo assiduamente per il mese di giugno". Queste le parole di Aurelio De Laurentiis alla Rai. C'è ancora mistero attorno al nome deldel Napoli . Il ...... precede la festa scudetto degli azzurri e segna l'addio dell'Luciano Spalletti al club ... Il Napoli poi controlla e solo nella ripresa rischia di: al 58' Gabbiadini serve Malagrida ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , ha parlato ai microfoni di Rai2 a margine della festa Scudetto dei partenopei dopo l'ultima partita di campionato. Interrogato sul, il cui nome sembra non essere ancora deciso, De Laurentiis spiega: 'Lavoreremo per tutto il mese, firmeremo con il profilo di cui che dimostrerà sentimento di amore e di voglia di ...

Il Psg volta pagina dopo Messi: il nuovo allenatore sarà Nagelsmann Calciomercato.com

La Virtus Francavilla deve ancora sciogliere le ultime riserve sul nome del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, il club del presidente Magrì avrebbe ...Intervenuto ai microfoni del TG2 durante la festa Scudetto del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha risposto ad alcune domande su quello che potrà essere il futuro allenatore del club. Napoli ti aiuta mol ...