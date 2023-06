Normativa antiviolenza | braccialetto elettrico e processi rapidi

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 4 giugno 2023) . Una procedura più rigorosa per l’applicazione del, la revisione della distanza minima di avvicinamento alla vittima di violenza domestica e di genere. Ma anche una più stringente valutazione dell’esito dei corsi di recupero per i sex offenders in funzione dell’ottenimento della sospensione condizionale della pena e dell’eventuale diritto di rimanere sul territorio italiano in caso di stranieri responsabili di reati di violenza di genere.: cosa cambia È ormai in dirittura d’arrivo la revisione delle norme per fronteggiare la violenza contro le donne: un approfondimento cominciato a febbraio, prima con la convocazione dell’Osservatorio sulla violenza contro le donne del Dipartimento Pari Opportunità, a cui hanno partecipato anche le associazioni, e poi con un tavolo ...