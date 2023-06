“Non lede la democrazia” La lezione di Mentana a Fazio e Annunziata

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 4 giugno 2023) Intervento a gamba tesa di Enricosull’infinita querelle di Fabio, Luciae – forse – Massimo Gramellini in fuga dalla Rai di Roberto Sergio, nominato dal governo Meloni. La stilettata è senza giri di parole: chi lascia la Rai, è il ragionamento del direttore del Tg di La7, dovrebbe evitare di passare per “martire” perché non esiste nessun “diritto inalienabile a dover essere sempre in onda”. “Io credo – ha dettoal festival di Dogliani dove ieri era intervenuto anche Urbano Cairo – che non ci sia niente di meglio che interrompere un rapporto senza fare scene madre o i martiri di Belfiore, senza lasciar intendere che con te o senza di te la libertà e lacessino di esistere. Nessuno di noi è insostituibile”. Il ragionamento è semplice: “Nessuno è nato con la ...