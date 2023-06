Non è l' Arena | la versione di Cairo | Ho chiuso il programma di Giletti perché costava troppo e aveva ascolti bassi

(Di domenica 4 giugno 2023) Urbanoha dichiarato di averNon è l', ildi La7 condotto da Massimoe, nel tempo,finito col perdere parecchi. “Urbanoha mai ricevuto telefonate o lamentele per la presenza di Salvatore Baiardo a Non è l’la trasmi

Il costo dell'iniziativa, chevuole essere solo un supporto economico ma una testimonianza di ... il concerto è stato ideato e promosso da Unipol, QN il Resto del Carlino e Lavoropiù ; ...... che in questa postseasonhanno ancora mai assistito a una sconfitta (interna) della loro squadra. Nove partite alla Ball, nove vittorie PRIMO TURNO VS. MINNESOTA (4 - 1) - Contro Anthony ...Vince in Friuli peròbasta dato che dovrebbero arrivare risultati positivi anche da Roma e ... La sfida è in programma oggi , domenica 4 giugno alle 21:00 presso la Dacia. Diretta su Sky Sport ...

Giletti: “Giornalisti ipocriti, solo Santoro dice la verità”. E Cairo svela perché ha chiuso Non è l’Arena Tvblog

ROMA All'improvviso non vuole mancare più nessuno. Pellegrini, nonostante i colpi ricevuti a Budapest, giocherà con un'infiltrazione. Dybala, uscito stremato dopo i 68 ...Non è l'Arena e la chiusura anticipata del programma. A parlare l'editore Cairo che ha svelato il perchè ha mandato via Giletti. Non si placano le polemiche per la scelta di Cairo, il patron di ...