Nike e Jacquemus svelano la loro nuova collaborazione con la J Force 1

...un petalo del Peace Minus One di G - Dragon - che ha appena lanciato una nuova attesa collaborazione con- c'è chi accoglie un'altra sfaccettatura dell'estetica bucolica. Simon Porte......un petalo del Peace Minus One di G - Dragon - che ha appena lanciato una nuova attesa collaborazione con- c'è chi accoglie un'altra sfaccettatura dell'estetica bucolica. Simon Porte...

Le Air Force 1 di Jacquemus sono già finite su eBay nss magazine

American sportswear retailer Nike and French fashion label Jacquemus rejoin forces to unveil the new J Force 1 sneaker, launching officially in June. Crafted for “the dreamers among us” per the ...Jacquemus and Nike are collaborating to drop another iconic Swoosh silhouette in "Triple White" and "Triple Black" palettes.