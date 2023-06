Neuroscienze | la nuova frontiera | come imparano i nostri studenti? Come progettare in modo efficace? 3 corsi certificati a 29 | 90 euro

(Di domenica 4 giugno 2023) Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016. Il pacchetto include 3di formazione che riguardano il tema delle: Conoscenze e competenze: una dicotomia? (certificazione 4 ore)gli alunni einsegnano i docenti L'articolo .

... struttura ospedaliera che si dedica alla neuroriabilitazione e alla ricerca nelle; ...fra il cardinale Zuppi e il ministro Locatelli un segno di attenzione e disponibilità per una...Lei invita anche a sviluppare unadimensione dell'intelligenza, quella spirituale. Di che si ... Lee la psicologia occidentale non sono ancora riuscite a capire tutte le potenzialità ...Dopo 25 anni si è alle soglie di unafase nel trattamento della SLA - la Sclerosi Laterale Amiotrofica - che in Europa vede una ... direttore del Dipartimento die direttore del ...

Nasce il nuovo Intergruppo parlamentare per le neuroscienze e l ... PharmaStar

Se ne è parlato a Roma nel Nuovo Teatro Ateneo, all’interno della città universitaria di Sapienza, in occasione del terzo appuntamento del Foyer Finanziario ...Milano, 31 mag. (askanews) - Dopo 25 anni si è alle soglie di una nuova fase nel trattamento della SLA - la Sclerosi Laterale Amiotrofica - che ...