“Nessuno ricorda quella notte | non è possibile” | lo sfogo della madre dello studente investito dopo una festa

(Di domenica 4 giugno 2023) “Oggi è il 4 giugno, esattamente quattro mesi fa, ho ricevuto una chiamata dal consolato di Napoli alle 9.40 del mattino: ‘Signora, devo darle una brutta notizia, si sieda per favore: suo figlio Mateo è morto'”. Inizia così il lungo e doloroso post sul profilo Facebook di Lola Simón Martin, ladi Mateo Correas, lospagnolo 21enne che ladel 4 febbraio scorso è stato travolto da un’auto a Bari, mentre percorreva a piedi la Statale 100.quattro mesi non sono ancora state ricostruite del tutto le dinamiche di, in cui intorno alle 3 del mattino, il 21enne, che si trovava momentaneamente in Italia per il programma Erasmus, fue ucciso da un’auto mentre percorreva la carreggiata vicino ad Adelfia, in provincia di Bari. Il ...

Quanto ai rapporti tra Panzeri e Giorgi, Kailiche 'Panzeri è stato il datore di lavoro di ...può corrompermi'. In realtà tra le vicende finite all'attenzione degli investigatori c'è ...

"Mio figlio è morto e dopo 4 mesi ancora non so il perché". Lo sfogo della madre dello studente Erasmus morto dopo una festa