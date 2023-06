Nell’inchiesta Metropol spunta anche una spia russa | l’accusa sui rapporti con la fonte dell’Espresso La Lega invoca il Copasir

Leggi su open.online

(Di domenica 4 giugno 2023) Laè intenzionata a richiedere un intervento delsul casoriaperto dal quotidiano La Verità, che oggi torna con la nuova indagine indipendente in prima pagina. «Il carroccio fa sapere: La macchinazione contro laorganizzata al, diventata una clava per colpire uno dei principali partiti italiani prima delle ultime Europee, si fa sempre più grave e sconcertante con le nuove rivelazioni de La Verità: a questo punto è quanto mai necessario un intervento del». Già ieri erano emersi dettagli che potrebbero cambiare la posizione del partito di Matteo Salvini riguardo allo scandalo che vedeva una trattativa di personaggiti al mondo di Putin per far arrivare soldi al Carroccio dalla compravendita di petrolio russo. Cosa dice ...