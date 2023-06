Nella sua recente autobiografia intitolata Oro | Federica Pellegrini ha raccontato di come ha lasciato Luca Marin | per Filippo Magnini

Leggi su iodonna

(Di domenica 4 giugno 2023) AntoBaccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Alzi la mano chi non ha mai sbagliato in amore. A lenire i nostri sensi di colpa c’è sempre il detto “In guerra e in amore tutto è concesso” che ci assolve dalle stupidaggini commesse in preda ai sentimenti. E poi c’è il tempo, che sfuma i ricordi e rende meno imbarazzante il confronto con quello che siamo stati. Così dovrebbe andare. Dimenticare, o ricordare appena un po’, giusto quello che serve a non ripetere gli errori e a recuperare la stima in noi stessi. Poi però ci sono le autobiografie, che ti costringono a ricordare, a riavvolgere il filo, a farlo con la massima precisione, entrando nei dettagli. Sarà per questo che anche una campionessa,sua...