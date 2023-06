Nave Life Support con 29 migranti a bordo sbarcherà domani a Marina di Carrara

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 4 giugno 2023) Sono 29 idelladi Emergency che sbarcheranno il 5 giugno adi, in provincia di Massa. Le persone, soccorse in acque internazionali nell'area di ricerca e soccorso libica, erano partite da Sabratah, in Libia la notte dell'1 giugno scorso e sono state soccorse dallail 2 giugno. Tra loro ci sono tre donne e un minore. Terminate le procedure di sbarco, il gruppo disarà accompagnato nel vicino centro fieristico Imm-fiere per le visite mediche e i controlli.