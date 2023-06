Nations League di Volley | l’Italia si arrende alla Turchia 3-0

(Di domenica 4 giugno 2023) Antalya – Terza sconfitta consecutiva pernella Pool 1 di. Nell’ultimo impegno ad Antalya delle Azzurre prima del rientro in Italia, le ragazze guidate dal ct Davide Mazzanti si sono arrese alle padrone di casa dellacon il punteggio finale 3-0 (19-25, 24-26, 19-25) al termine di un match molto equilibrato nei primi due set. In un Antalya Spor Salunu gremito da circa 10mila spettatori, Melissa Vargas ha fatto la differenza contro un’Italia che ha mostrato segnali di crescita al cospetto di un’avversaria al gran completo. Da segnalare il buon esordio di Linda Nwakalor in campo con la sorella Sylvia per la prima volta in un match ufficiale. Si chiude dunque con un bottino di una vittoria (al tiebreak con la Thailandia) e tre sconfitte la Pool 1 in terra turca con le azzurre che faranno ...

Stupita la reazione di Mancini, che in testa ora ha solo la. Se ne riparlerà il 18 giugno anche se si inizia a sussurrare un incrocio clamoroso: Allegri potrebbe lasciare la Juve ...L'Italia torna in campo per la fase finale di: nuovi rumors però si addensano sul futuro sulla panchina azzurra del tecnico di JesiIl Napoli chiude oggi una stagione trionfale con l'ultima festa scudetto e la consegna del trofeo al ...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Argentina , partita valevole per la Week 1 della fase preliminare della Volleyball(VNL) maschile 2023 . Dopo le azzurre di Davide Mazzanti, tocca agli azzurri di Fefé De Giorgi tornare in campo per iniziare il torneo internazionale, banco di prova in vista di Europei ...

L' Italia è tra le migliori quattro squadre al Mondiale Under 20 in corso in Argentina. A San Juan, gli azzurrini battono 3-1 la Colombia, volando in semifinale: decidono i gol al 9' di Casadei, al 38 ...