Napoli | Zielinski | «5-1 alla Juve bellissimo In estate situazione difficile | poi…»

(Di domenica 4 giugno 2023) Piotr, centrocampista del, ha ripercorso alcune delle tappe fondamentali del terzo Scudetto azzurro Piotr, a Dazn, ha ripercorso alcuni dei momenti che hanno portato allo Scudetto del. GLI ADDII IN– «E’ stata una cosa nuova per tutti, anche per me. Sono andati via dei giocatori che per ilerano fondamentali e ne sono arrivati altri in sostituzione che erano degli sconosciuti. Non è stato facile inizialmente». VITTORIA SULLA ROMA – «Eravamo 1-0, poi hanno pareggiato. Abbiamo continuato a cercare il gol. Simeone poi ha fatto una bellissima rete e i tre punti sono rimasti a». 5-1– «Il racconto di quella partita può essere solo».

- Sampdoria, le probabili formazioni(4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka,; Elmas, Osihmen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. ...Luciano Spalletti, allenatore del, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Sampdoria, in programma alle ore 18.LOBOTKA Stanislav NDOMBELE Tanguy ZERBIN AlessioPiotr ...Probabile formazione(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka,; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. Probabile formazione ...

Zielinski: "Addii in estate e pausa Mondiale, quest'anno non era facile! Su Napoli-Juve..." Tutto Napoli

Alcuni calciatori del Napoli hanno rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Zielinski: “Quest’estate era una cosa nuova per tutti, anche per me, perché sono andati via giocatori fondamenta ...Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto al microfono di Dazn: "Quest'estate era una cosa nuova per tutti, anche per me, perché sono andati via giocatori fondamentali e sono arrivati ...