Napoli | ti vedranno in tutto il mondo!

(Di domenica 4 giugno 2023) Stadio Diego Armando Maradona. Ultima giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2022-2023. Con la celebrazione delcampione (in-d')Italia. La gara sarà seguita inil Mondo. Con la copertura televisiva in tutti i 5 Continenti. E' previsto il collegamento in Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovacchia. Nelle zone centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. Poi anche Australia, Cina, Georgia, Giappone, Canada. In Africa: Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Mozambico, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Uganda, Zambia, Zimbawe. In Asia: Bangladesh, Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam.