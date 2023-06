Napoli | Spalletti | “Sarà difficile staccarsi da tutto questo”

(Di domenica 4 giugno 2023) “da, anche dalle piccolezze. Sono tutti coinvolti in questa festa,e ilhanno insegnato come festeggiare, cos’è la felicità, hanno fatto un investimento importante sul calcio per il futuro: tanti bambini ora amano il”. Lo ha detto l’allenatore delLuciano, ai microfoni di Dazn, nel pre-gara della sfida contro la Sampdoria. Il tecnico ha fatto vedere ai suoi giocatori un video “rappresentativo della stagione, del sentimento fra di noi, del coinvolgimento della città e di tutti quelli che avevano nel cuore il desiderio di alzare questa coppa”, ha poi rivelato, alla sua ultima panchina con i partenopei nella stagione dello Scudetto. ...

...la SampdoriaIl giorno della grande festa Scudetto è arrivato per ilche, per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, ospita la già retrocessa Sampdoria. Luciano...Roberto Mancini non prenderà il posto di Lucianoalla guida del. Fonti della Federcalcio hanno infatti smentito all' Ansa la notizia data oggi 4 giugno dal Corriere dello Sport , secondo cui il ct della Nazionale sarebbe uno dei ...Luciano, allenatore del, ha parlato prima della sua ultima partita sulla panchina degli azzurri Luciano, allenatore del, ha parlato a DAZN del suo ultimo match alla guida ...

Julian Nagelsmann, tecnico tedesco sulla lista degli svincolati di lusso, sarebbe il principale candidato per la panchina del Psg ...Stadio Maradona pieno con musica e una grande festa collettiva per l'ultima giornata di campionato del Napoli contro la Sampdoria, con al termine la premiazione della squadra azzurra con la coppa dell ...