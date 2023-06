Napoli | Spalletti premiato allenatore dell’anno | i tifosi lo acclamano

(Di domenica 4 giugno 2023) Luciano, a pochi minuti dalla sfida del suo, campione d’Italia, contro la Sampdoria nell’ultima gara del campionato, è statodalla Lega Serie A come miglior. A consegnare il trofeo è stato l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. “Questo premio lo voglio condividere con i miei calciatori, i miei collaboratori e tutti voi, grazie del supporto”, ha dichiaratorivolgendosi alla tifoseria partenopea, che ha salutato il tecnico con una ovazione. SportFace.

Al Maradona, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,e Sampdoria si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All.. Comments comments(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore:. SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Turk; Gunter, ...

Luciano Spalletti conquista il premio Coach Of The Season della Serie A TIM 2022/2023, sarà premiato nel pre-partita di Napoli - Sampdoria ...Spalletti parla nel pre partita di Napoli-Sampdoria Luciano Spalletti ha parlato a Dazn poco prima di Napoli-Sampdoria, ultimo match della stagione 2022-2023. L'allenatore toscano dopo questa partita ...