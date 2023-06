Napoli-Sampdoria | ultima formazione ufficiale nella stagione scudetto | c’è Mario Rui

(Di domenica 4 giugno 2023)sarà l’partitadelladi Serie A 2022/23, quella che ha portato loaldopo 33 anni. Luciano Spalletti si affida a quella che può essere considerata latipo del, anche se con qualche cambio. Ad esempio per l’dellaritorna in campoRui, che nelle partite decisive per loha dovuto lasciare il posto a Olivera, a causa di un infortunio. In difesa c’è anche Ostigard al posto di Kim, che è squalificato. Un premio quello di Spalletti al difensore ex Genoa. Nell’deldella ...

... una Supercoppa italiana, due Coppe Italia e una Uefa, è a Buenos Aires per assistere all'ultima partita del campionato, e celebrare il terzo scudetto spiritualmente vicino al Pibe ...Commenta per primo Un insolito quanto estremamente diverso finale di campionato per le due compagini che scenderanno in campo alle 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona.in scena per l'ultima giornata di questo campionato di Serie A. Aria di festa per la squadra partenopea - ormai, dal match di Udine, campiona d'Italia in carica - pronta a sollevare ......tra ile la SampdoriaIl giorno della grande festa Scudetto è arrivato per ilche, per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, ospita la già retrocessa. ...

Formazioni Napoli-Sampdoria chi gioca e le scelte di Spalletti: diretta Corriere dello Sport

Ultima partita per i neo campioni d’Italia che tra poche ore alzeranno per la terza volta la coppa di Campioni d’Italia. Ultima partita al Maradona anche per Spalletti, che oggi saluterà i propri tifo ...Festa Scudetto Napoli streaming e diretta tv: dove vedere l'evento in programma stasera, 4 giugno 2023, allo stadio Diego Armando Maradona ...